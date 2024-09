Prefetto di Napoli: "Quanto accaduto ieri al Maradona è inqualificabile: individuati i responsabili. Trasferta di Empoli? Ecco la situazione"

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“I fatti di ieri sono un gesto inqualificabile e ingiustificabile, della serata vorrei salvare nella mia mente un grande Napoli e una grande vittoria e dobbiamo esserne felici. Questi episodi, che ogni tanto avvengono, devono sempre farci trovare pronti, i facinorosi che si sono comportati in questo modo già sono stati individuati: questo dimostra una grande forza dello Stato. La storia del calcio e delle tifoserie è una storia che va individuata nel tempo: osservatorio, Viminale e prefetture usano misure per contenere queste situazioni, lo stadio deve essere un luogo di festa. Trasferta di Empoli? Tra una partita e un’altra si fanno delle valutazioni, questi fatti possono essere oggetto di indagini, ma al momento non so dire nulla. Perquisizioni nello stadio? I controlli diventeranno sempre più incisivi, ogni partita ha una storia a se".