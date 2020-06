Prandelli: "Voto massimo per Gattuso, nel Napoli mancava uno come Demme. Con l'Atalanta grande gara"

Ultime notizie calcio Napoli - Cesare Prandelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Voto a Gattuso? Il più alto che si possa dare. Ha messo in primo piano il senso di appartenenza, ha unito un gruppo squadra che si stava perdendo. A volte basta un calciatore funzionale ad un progetto tattico e tecnico, al Napoli mancava uno come Demme e Lobotka perché c’erano sempre delle spaccature tra difesa e centrocampo. Con l’Atalanta sarà difficile per il Napoli ma gli azzurri hanno raggiunto un livello tale che sarà lecito attendersi una grande gara. Per me gli orobici in gara singola possono giocarsela con chiunque e quindi possono anche vincere la Champions League”.