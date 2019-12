Prandelli: "Ancelotti ha preso in mano la situazione, riuscirà a trascinare il gruppo da questo momento difficile"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno per analizzare il momento difficile in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Carlo ha preso in mano la situazione, con la scelta di mandare la squadra in ritiro: conosce benissimo i giocatori e vuole responsabilizzarli. Ancelotti ha scelto questa strada per venir fuori da un periodo così complesso. L’idea che i rinnovi e le trattative con i giocatori possano incidere sul rendimento per me è un alibi. Le parole di Ancelotti sono state chiare: devono dare di più. Conosco bene Insigne, da capitano deve seguire i suoi consigli, non è una situazione semplice per lui, rappresenta non solo la squadra ma anche la città. Lorenzo è un ragazzo serio che ama Napoli e sono convinto che l’aiuto di Carlo possa farcela a trascinare il gruppo da questo momento così difficile".