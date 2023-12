Posizione finanziaria netta Napoli e FFP, Imperatore a CN24: " Gestione ADL nei canoni negli ultimi sei anni, altri invece imbrogliano" | GRAFICO

Il giornalista Vincenzo Imperatore è intervenuto ai microfoni di CN24 TV nel corso del programma “Presidente per un’ora”, nuovo format in onda ogni venerdì dalle 14 alle 15 sul canale 79 del digitale terreste:

Sulla posizione finanziaria netta del Napoli ai fini del FFP: “Questo tiene conto non solo di tutti i debiti da pagare, ma anche il saldo tra crediti e debiti delle società di calcio. Non tutti pagano i debiti fiscali e previdenziali, soprattutto in vista di regole più rigide che dovrebbero essere attuate nel Fair Play Finanziario. La posizione del Napoli, che arriva circa 32 milioni di euro, rapportata al fatturato netto è ampiamente nei canoni del FFP, ma non è solo quest’anno perché lo è negli ultimi 6 anni. Questo dato ci permette di essere tifosi garantiti e di alto livello anche per i prossimi anni, rispetto a chi invece deve imbrogliare per ottenere risultati. Questi numeri ti consentono di prendere gli Osimhen e restare ad alti livelli anche in Europa. Il Napoli ha una garanzia assoluta da questo punto di vista”.

Come vanno avanti i club con i debiti? Le regole del FFP sono state dettate ma non rispettate. L'informazione main stream non denuncia questo fatto, lo fanno in pochissimi. C'è assenza di rispetto delle regole, anzi in molte osannano queste gestioni. Nelle squadre di vertice, oltre al Napoli, solo il Milan ha avuto una gestione sanissima".