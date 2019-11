Portici, il sindaco: "Dries Mertens è un grande uomo, gesto meraviglioso nei confronti del piccolo Luca" [VIDEO]

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici:

“Luca è un giovane bambino di Portici, gioca a calcio e purtroppo è stato investito da un’auto. E’ stato 48 ore in coma, per quasi un mese ha respirato artificialmente ed essendo Luca un tifosissimo del Napoli, ho chiesto a Mertens una mano e lui si è dimostrato un grande uomo prima ancora che un grande calciatore. Gli ha dedicato un video, ma soprattutto quando abbiamo organizzato la festa per il suo ritorno a casa, Mertens non potendo esserci fisicamente, ha deciso di regalargli una maglia con dedica e Luca è stato felicissimo. Ho promesso a Luca che appena si riprenderà del tutto, lo porterò al San Paolo per assistere ad una gara del Napoli”.