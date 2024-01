Il nuovo acquisto Matija Popovic pronto per la nuova avventura con il Monza dopo aver firmato col Napoli. Intanto, sui social manda un messaggio al suo ex allenatore:

"Mister, grazie per la tua comprensione, pazienza, fiducia e per ogni lezione, ti sarò per sempre grato".

La risposta di Dordije Cetkovic, allenatore dell'U17 del Partizan Belgrado: "Buona fortuna nel nuovo club te lo meriti".