Popovic, l'ex allenatore: "È un crack mondiale, imprendibile! Vi dico in cosa eccelle, voleva lasciare il calcio perché..."

Calciomercato SSC Napoli - In prestito al Monza fino al termine della stagione, poi Matija Popovic si unirà al Napoli. Un calciatore considerato sicuramente un crack in Serbia. Ma proprio nel suo Paese, si chiedono se c'è il rischio che venga "mangiato" dalla Serie A.

A parlarne, a Mozzart Sport, è Djordjije Cetkovic, ex allenatore di Matija Popovic, che lo ha formato nelle categorie giovanili del Partizan e che assicura che in molti sono rimasti davvero affascinati dalle doti del ragazzo:

È logico chiedersi cosa hanno visto in un ragazzo nato l'8 gennaio 2006. Cos'è che distingue Popovi? dalla concorrenza ed è possibile che i cacciatori di talenti dei club di fama mondiale siano venuti in Serbia per vederlo in azione?

"Ci scommetto! Tu sai perché? Perché è uno dei dieci più talentuosi dell'anno . Come ex calciatore e allenatore che ha trascorso molto tempo con lui, io sono chiamato a fare una dichiarazione del genere. Matija è alto 193 centimetri e per quell'altezza ha una tecnica molto buona , cosa non propriamente caratteristica dei giocatori di quella taglia. Allo stesso tempo è veloce , quando fa un passo lungo “corre” sul campo. Senso del gioco: perfetto. Processo decisionale: buono . È capace di decidere la partita con una mossa . Quella mossa è solitamente superba. È estremo perché sa fare ciò che è particolarmente apprezzato nel calcio moderno, fare la differenza nell'uno contro uno . Il ragazzo sfida tutti gli schemi. Tutto ciò che l'allenatore escogita, è in grado di annullarlo. Questo è Mattia in poche parole."

Popovi? è andato in Italia in circostanze tutt'altro che naturali. Ha perso sei mesi, perché il Partizan lo ha sospeso, a causa della decisione di suo padre di non firmare un contratto da professionista quest'estate (quando era previsto il suo trasferimento nella divisione senior, sulla base delle affermazioni del direttore generale Miloš Vazura, suo padre ha chiesto 50% del valore del prossimo trasferimento ), quindi Popovic non ha giocato nella seconda metà del 2023.

"Prima c'erano dei problemi, dovuti all'insoddisfazione. È successo che Popovi? non ha voluto allenarsi, che per lui tutto era troppo poco, che si meritava il Manchester City. Aveva persino intenzione di rinunciare al calcio . Ricordo, come se fosse ieri, quando mi annunciò prima della visita in Vojvodina: "Boss, non ho voglia di giocare". L'ho capito, perché sentiva di aver oltrepassato il centro. E ha anche aggiunto: 'Guarda dove sono... vorrei giocare partite più forti'. Il messaggio mi era chiaro, perché ha superato la 'classe 2006'. Poi gli ho detto: 'Non posso portarti dal Manchester City all'SC Vujadin Boshkov, ma tu, ragazzo, hai così tanto talento che sarebbe un errore fermarti adesso , senza nemmeno iniziare a giocare a calcio con i grandi'. In quella partita, ha servito un gol, ne ha segnato uno, avrebbe potuto segnarne un altro, ma ha colpito il palo..."

Aspetta un attimo, è davvero così bravo o hai provato a rialzarlo psicologicamente dopo quel crollo?

"Non fraintendetemi, ma lui era troppo per stare qui, perché sentivo che poteva segnare ogni volta che aveva la palla. Non esagero, riesce a dribblare quattro giocatori avversari e ad entrare in rete. Ebbene, Barça, City, Milan lo hanno visto... Chi capisce di calcio ha capito che è un talento estremo. Nella stessa stagione ha risolto il derby eterno, segnando due gol nel fine settimana in cui non si era allenato. I medici gli hanno fasciato la caviglia e lo hanno autorizzato a giocare, anche se era fuori squadra da giorni. Un ragazzo è uscito in campo e si è "strappato". Immagino che ora capiate perché i grandi club lo volevano.

Sembra pigro, non è vero. E' un po' "difficile", specifico, come tutti quando vedono quanto possono fare. Ho sentito la storia: 'È bravo, ma...' Non capisco perché nel nostro calcio cerchiamo solo la negatività. Mi dissero che aveva un 'problema alla testa' e per me, come allenatore, quello era il mio compito a casa. La professione deve occuparsi della (e) testa, non solo dei piedi. Sono uno strumento".