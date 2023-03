Ponciroli: "Questa Juve al completo poteva essere l’unica vera alternativa al Napoli in campionato"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Come giudichi il ko di ieri della Roma a Cremona?

“Un passo falso importante perché la Roma si ritrova ad aver sprecato un’occasione d’oro visto il risultato dell’Inter. Poteva fare un salto in là, ora invece dovrà stare molto attenta. La reazione di Mourinho testimonia la tensione che si sta vivendo in casa Roma, questi alti e bassi sicuramente stanno preoccupando l’ambiente. Perdere contro la Cremonese è molto pesante, lasciando stare tutte le attenuanti del caso. La Roma è una squadra umorale che si accende in alcuni momenti della partita, il pubblico spesso è un fattore determinante. E poi è evidente che questa squadra va dove la porta Dybala. Da un lato è un bene, ma dall’altro è un problema perché se Dybala non fa il Dybala ci sono solo soluzioni estemporanee come Spinazzola e Belotti in Europa League. C’è un problema strutturale all’interno della Roma che è stato spesso nascosto, ma non sempre avviene.”

La Juve ieri ha vissuto un derby pazzo, cosa lasciano questi tre punti?

“C’è molto rammarico per quella che poteva essere la Juventus da inizio anno. Quando in campo vedi, Pogba, Vlahovic, Di Maria questa è un’altra squadra. Questi infortuni hanno permesso ai tanti giovani provenienti dalla Next Gen di avere un’occasione e dimostrare di essere da Juve, ieri Fagioli ha fatto una grande partita. Non aver avuto il miglior Pogba però ti fa venire il nervoso, soprattutto in Champions con la sua esperienza e la sua classe i risultati sarebbero stati diversi. È stato un derby divertente dove non ho mai avuto la sensazione che il Torino potesse vincere, ho visto una Juve ritrovata e ha giocato con la stessa determinazione anche dopo il secondo gol subito. Ho visto una squadra serena e concentrata. Questa Juve al completo poteva essere l’unica vera alternativa al Napoli in campionato. Chissà cosa sarebbe successo se tutti fossero stati disponibili dal primo giorno.”

