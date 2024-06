Pompei F.C, Scarlato a CN24: "Non pensavamo di fare la storia di questo club"

Ultimissime calcio campano - Gennaro Scarlato, allenatore del Pompei F.C, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

“Non pensavamo di poter scrivere la storia calcistica di questa città. Ho trovato un gruppo valido che si è messo a mia totale disposizione. Futuro? Non ho ancora parlato con la società, la priorità adesso è l’iscrizione in serie D poi si programmerà la stagione. Buongiorno è un profilo importante per il Napoli, dispiace non vederlo titolare in Nazionale. Conte è uno che riesce a trovare i calciatori giusti. Buongiorno per una difesa a tre è il meglio che c’è in Italia, il gioco del Torino lo ha esaltato in queste stagioni. Di Lorenzo? Sarà successo qualcosa che magari noi non conosciamo. Sono del parere che quando uno decide di andare via, alla fine si andrà per questa strada. Se ha ancora questa idea, vorrà dire che non si può fare niente.