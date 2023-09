Polonia, Zielinski furioso dopo la sconfitta: "La squadra non voleva vincere! Colpa nostra, ci siamo fermati"

Notizie calcio. La Polonia cade con un imbarazzante 2-0 in Albania e tornano le critiche per Piotr Zielinski e compagni, ora con le spalle al muro per la qualificazione ad Euro 2024.

Zielinski intervista Albania-Polonia

Queste le parole di Zielinski dopo la partita:

«È drammatico commentare una partita così. L'Albania ha dimostrato come si vince una partita quando una squadra si impegna in campo. La colpa è solo nostra. Se avessimo dimostrato più voglia di lottare e voglia di segnare, penso che avremmo segnato almeno un gol. Una volta segnato un gol, gli albanesi si sono posizionati bene in difesa e hanno ristretto gli spazi. Non c'era molto movimento, non c'era rotazione nelle posizioni ed era difficile creare qualcosa. Noi ci siamo fermati. È stata l'Albania che ha reagito, si è mossa bene e ha creduto che si potesse ottenere un buon risultato. Hanno mostrato motivazione e voglia di vincere».