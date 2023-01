Polonia, Kozminski esalta Bereszynski: "Ottimo colpo del Napoli, vi svelo i suoi pregi"

Marek Kozminski, vice presidente della federazione polacca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Bereszynski è un giocatore utile, che sa adattarsi a diversi ruoli in difesa. E’ completo, maturo e conosce bene il campionato italiano, farà bene al Napoli perché si fa sempre trovare pronto ogni volta che l’allenatore lo chiamerà in causa. Ha disputato un ottimo mondiale come terzino sinistro, anche se lui gioca a destra, ed è riuscito a rendersi più volte pericoloso. Quando sta bene fisicamente rende davvero tanto".