Polonia, il vicepresidente della federazione: "Karbownik è una scommessa, il Napoli dovrebbe puntarci! Milik? Situazione sgradevole"

Marek Kozminski, vicepresidente della federazione polacca, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

"Karbownik è un ragazzo molto interessante, che ha fatto grandi progressi lo scorso anno nel Legia Varsavia. Fisicamente ha grandi doti atletiche, sicuramente una scommessa per il futuro ma ha bisogno di tempo per crescere ed eventualmente ambientarsi in Italia. Il Napoli in passato ha avuto fortuna con i polacchi, a questo punto perche non scommetterci ancora? (sorride, ndr)".

Su Zielinski: "La sua presenza sarebbe importante anche per Karbownik, visto che parlano la stessa lingua e lo aiuterebbe ad integrarsi al meglio. Milik? E' una telenovela che non fa bene a nessuno, una situazione sgradevole. Mi auguro per tutti che questa storia finisce, altrimenti anche noi della Polonia rischiamo di perdere il giocatore per un paio di mesi. Speriamo si possa trovare un accordo comune".