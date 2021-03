Polonia, Boniek: "Milik mi ha detto che sta bene al Marsiglia. Zielinski? Tra i primi 5 centrocampisti al mondo"

Napoli - Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juventus ed attuale presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Zielinski è tra i primi 5 centrocampisti in Europa. Se avesse un po' più cattiveria dentro sarebbe un fuoriclasse enorme. E' una persona positiva, educato, bravo. E' pronto per qualsiasi squadra ma il Napoli può diventare un top club anche grazie a lui. So che Milik è soddisfatto del Marsiglia ma io, se giocassi in Italia, ci penserei molto prima di andar via da quel campionato. Peccato sia finita così. Senza togliere nulla a Marsiglia ma io non avrei lasciato mai Napoli. Però mi ha detto che è felice li quindi va bene. Oggi non ha valore il gol che vale doppio in trasferta. Prima era più difficile segnare fuori casa, oggi non è cosi. E' una proposta che ho fatto anni fa, non dopo l'eliminazione della Juve col Porto. Non ho alcun interesse a difenderli ma era giusto andassero ai rigori".