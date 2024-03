Politano svela: "Non solo calcio, amavo fare un altro mestiere con mio padre! Ecco quale" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast della SSCNapoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi (qui il testo integrale).

In un passaggio, Matteo Politano ha parlato dei mestieri che sognava fare da bambino:

Sogno da bambino?

"Quello del calciatore è sempre stato un sogno, la passione. Ho dedicato la mia vita al calcio, poi ti porta a fare delle scelte, delle rinunce, ma è sempre stata la priorità ma fare il meccanico con papà non mi dispiaceva. Quando non giocavo, andavo a lavorare con lui".

Interviene il fratello Andrea:

"In officina faceva i danni. Veniva ogni tanto, montava le gomme e prendeva le mance. Gonfiava più che altro il pallone. Aneddoto? Sono il fratello più grande, sono protettivo. Era un bambino timido, un po' come adesso. Rimasto umile, non ha mai pensato ai soldi e pensando solo a giocare".