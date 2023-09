Politano: "Noi abbiamo creato tanto, Lazio più concreta. Campanello d'allarme? No e vi dico perché"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli ha subito una pesante sconfitta in casa contro la Lazio per 2-1. L’azzurro Matteo Politano ha parlato in mixed zone dopo il fischio finale della gara:

“Non penso sia stato un campanello d’allarme, abbiamo fatto un buon primo tempo e avevamo creato parecchie occasioni mentre la Lazio alla prima occasione ha segnato. Nel secondo tempo sicuramente ci sono stati degli sbagli nostri, c’è da lavorare e non dobbiamo dare nulla per scontato. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto lo scorso anno, la squadra è cambiata quindi è normale che ci voglia del tempo però penso che oggi la squadra anche in difficoltà non ha mai mollato.

I problemi ci saranno quando non creeremo occasioni, abbiamo tirato 22 volte e non siamo stati bravi a concretizzare. Finché creiamo così tanto sono sicuro che alla lunga ne usciremo alla grande. Avevamo perso le misure nel secondo, ma nel primo li soffocavamo bene quando erano in possesso palla. È anche merito della Lazio che è una squadra fortissima e fa del palleggio la sua caratteristica migliore, fino al 60esimo è stata una partita equilibrata e meritavano noi, loro sono stati bravi a concretizzare.

La Lazio è una grandissima squadra. L’ha dimostrato l’anno scorso. Anche se non è partita bene resta una grande squadra con ottimi giocatori. Facciamo i complimenti a loro per la vittoria ma ora pensiamo a noi, a lavorare e andare avanti”.