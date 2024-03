Politano: "Napoli, è stato il destino! Stavo per andare alla Roma, ma venire qui è stata la miglior scelta" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast della SSCNapoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi (qui il testo integrale).

In un passaggio, Matteo Politano ha parlato dell'approdo al Napoli:

Carriera?

"Primi 18 anni a Roma, poi sono andato a Perugia in serie C e dopo un anno sono tornato a Roma in quanto ero in prestito. Sono andato due anni a Pescara e sono arrivato in Serie A".