Politano, l'agente: "Matteo vuole il Mondiale dopo l'Europeo che gli hanno tolto ingiustamente! Concorrenza? Non lo spaventa"

Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano, è intervenuti ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

"Politano da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Politano deve puntare al Mondiale, per le sue qualità è un obbligo per riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto. Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi, ma Politano non ha nulla da invidiare a nessuno perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare dato che tecnicamente non è indietro, anzi. Ciò che hanno fatto in passato non lo so, voglio che il percorso del ragazzo sia sereno e i traguardi arriveranno di conseguenza perché poi quando un giocatore è forte esiste la meritocrazia".