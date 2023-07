Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente dell’attaccante del Napoli Matteo Politano, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Matteo Politano? Già mi sono espresso sulle sue interviste, così che non si ricami ed inventi: bisogna capire e saper interpretare le sue parole, o il suo stato d’animo. Purtroppo c’è una parte di stampa che interpreta a proprio piacimento per alimentare polemiche che non fanno bene a nessuno”