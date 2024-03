Politano da brividi: "Sono innamorato di Napoli! Vi spiego il motivo" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast della SSCNapoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi (qui il testo integrale).

In un passaggio, Matteo Politano ha parlato così di Napoli:

"La mattina mi sveglio, apro le finestre e c'è il mare. Una grande vista, tutti i giorni vivo una bella emozione. La parte più bella è la sera, guardare le luci. E' bello.

Sono innamorato di Napoli perchè amo il mare. La città è bella, vado in centro ed è abbastanza vicino. Poi quando hai un giorno libero, te la godi girandoci, mentre in altre città devi cambiare aria. Prendi macchina, barca, hai la costiera. I posti da visitare sono tanti. Dopo 4 anni ancora non l'ho vista tutta".