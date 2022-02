Politano: "Con l'Inter lucidi e cattivi, crediamo nello Scudetto! A Venezia, Spalletti mi ha chiesto una cosa particolare. Tiro a giro? Scherzi continui con Insigne. Fondamentale il rientro di Koulibaly"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Con l'Inter dovremmo essere lucidi e cattivi. Ci aspetta una partita importante contro la prima in classifica.

Tiro a giro? Non sempre lo faccio, punto anche il primo palo ma dipende dall'azione. Mi piace più tirare sul primo palo più che col tiro a giro di Insigne. Spesso durante gli allenamenti ci divertiamo con lui.

Schierarmi al fantacalcio? Spero di fare gol per rendere felici i tifosi. La settimana la stiamo vivendo sempre allo stesso modo. Ci divertiamo quando possiamo e siamo seri quando c'è da lavorare.

Cosa rappresenta la maglia del Napoli? Una grandissima città e una grandissima squadra. Sono contento e sento l'affetto dei tifosi, domenica dopo domenica.

Inter? Sapevamo il risultato col Venezia, ma dovevamo pensare a noi stessi. E' una squadra che aspetta bassa e riparte, noi l'abbiamo sbloccata e vinta.

Spalletti ha chiesto cross per Osimhen? Dovevamo cercare di svolgere l'azione in maniera diversa perchè loro chiudevano gli spazi e il mister ci ha chiesto palle per Victor.

Gol più bello col Napoli? Quello con l'Atalanta in casa quando abbiamo vinto 4-1. Quello con la Juve in coppa Italia o quello di questa stagione i più importanti.

Koulibaly? Contenti di raverlo a disposizione e da vincitore ma siamo contenti che Juan Jesus e Rrahmani abbiano fatto bene.

Posizione? Resta quella in alto a destra la mia posizione preferita, anche se mi adatto ovunque il mister voglia.

Inter? Sempre forte, lo era con Conte che difendeva basso e bene, lo è con Inzaghi che dimostra di essere un grande allenatore ed è primo in classifica.

Credete allo Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte. Il campionato dice che siamo lì e ci giochiamo, sabato, una bella fetta del campionato. Dobbiamo pensare a noi stessi, battere l'Inter creerebbe entusiasmo e una vittoria porterebbe tanto entusiasmo.

Napoli è una città che fa sentire il proprio calore. Giocare qui è emozionante.

6 marzo? Capiremo qualcosa per la corsa scudetto. Avremo scontri diretti e vincendoli ci ritroveremo lassù. Vediamo come siamo messi, dopo il Milan ne mancherebbero 10.

Spalletti? La mano del mister si vede anche in campo, anche se l'anno scorso Gattuso ha fatto un grandissimo lavoro. Tra infortuni e covid, il mister è riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno di noi.

Lobotka? Mi è sempre piaciuto come giocatore. Sta facendo grandissime cose e sente la fiducia di Spalletti. Sta mostrando di essere un valore aggiunto.

Guardare indietro o sempre avanti? Abbiamo parlato tanto delle due sconfitte interne subite. Si parla tanto e si cerca di analizzare gli errori per non commetterli più. Non vogliamo più ripetere le gare con l'Empoli e lo Spezia.

Momento importante questo? Nelle difficoltà abbiamo mostrato di essere un grandissimo gruppo. Con la Juve eravamo 12-13 e abbiamo mostrato di essere un grandissimo gruppo. Al completo, possiamo tornare quelli di inizio anno.

Le cose che dice il mister in conferenza, le conosciamo. Ci trasmette serenità e tranquillità per affrontare al meglio le partite.

Spalletti diverso rispetto a Milano? Quello trovato all'Inter è un grande lavoratore, oggi con i 5 cambi, riesce a far ruotare tanto e cambiare le partite. Il compito è più semplice.

Piatto? La pizza, paste e patate con la provola e la frittata di maccheroni. La mozzarella anche ma non tutti i giorni... Dolce? Non amo tantissimo i dolci.

Nazionale? Cerco sempre di fare del mio meglio con la maglia del Napoli per aspettare una sua chiamata. Spero arrivi...

Possiamo dire Scudetto? Non dobbiamo avere paura di niente. Una paura importante che possiamo dire e dimostrare di volerlo sul campo. Se vinci le partite, è giusto dirlo!"