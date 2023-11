Politano ammette: "Lo scorso anno avevo pensieri sul restare o meno a Napoli, ma Giuffredi..."

Calciomercato Napoli - Intervenuto a margine della presentazione del libro di Mario Giuffredi, Matteo Politano ha parlato così del procuratore: “Il mio rapporto con Giuffredi? Mario è entrato nella mia vita in un momento un po' particolare, è stato tre giorni a casa mia quando dovevo cambiare agente, è stata un'arma in più a suo favore. Abbiamo affrontato tante scelte assieme, lo scorso anno avevamo pensieri sul rimanere o no a Napoli, insieme a Mario che mi spingeva a rimanere perché pensava potesse essere l'anno buono".