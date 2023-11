Politano a Sky: "Inspiegabile prendere un gol del genere, ma è tutto aperto per la qualificazione! Sulla mia stagione..."

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Union Berlino 1-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ difficile da spiegare quello che è successo, è inspiegabile prendere un gol del genere. Non possiamo subire una rete del genere, loro non hanno mai tirato in porta. Siamo dispiaciuti, dobbiamo mettere la testa giù e lavorare. E’ ancora tutto aperto, ci crediamo perchè dobbiamo assolutamente qualificarci”.

La mia stagione? Cerco sempre di lavorare tutti i giorni, ho grande fiducia nel mister e provo a ripagarla”.