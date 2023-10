Politano a Sky: "Garcia? Ho fatto mea culpa, serve rispetto dei ruoli! La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno ha fatto piacere a tutti"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, nel post-partita di Verona-Napoli, è intervenuto l’attaccante del Napoli Matteo Politano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Visto qualcosa di diverso dopo il ko con la Fiorentina? Sì, assolutamente. Oggi ci tenevamo particolarmente dopo l’ultima sconfitta, era importante iniziare vincendo questo ciclo di partite.

La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno? Ha fatto piacere a tutti ritrovarlo lì, è sempre una figura importante per noi e siamo contenti del risultato e del fatto che sia stato con noi.

Perchè il Napoli non sarà più altalenante? Dobbiamo continuare come oggi, sappiamo le nostre qualità e dovremo ritrovare compattezza a livello mentale, è tutto lì. Dobbiamo continuare così, se lo faremo ci toglieremo tante soddisfazioni.

Segnare anche al Maradona? Sarei felice, però era importante vincere e l’abbiamo fatto dominando dal primo minuto all’ultimo.

Come procede l’approccio con Garcia dopo le nostre reazioni e le difficoltà iniziali? Quando c’è un cambio in panchina non è mai semplice, soprattutto dopo un campionato vinto dominando. Iniziare ad avere di nuovo momenti così così non è semplice da uscirne, ci siamo compattati ed ho fatto un mea culpa per ciò che ho fatto con la Fiorentina. Serve avere rispetto di tutti e dei ruoli.

La situazione per me è migliorata a livello di impiego continuo? Io sento grandissima fiducia da parte del mister, sono felice che mi dia opportunità e spero di ripagare la sua fiducia in campo. Solo così si dimostra il proprio valore“