Politano a Sky: "C'è amarezza, nel secondo tempo abbiamo dominato! Dimostrato di poter giocare alla pari con il Real"

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Nel secondo tempo abbiamo dominato la partita perché il Real Madrid per 20’ non è uscito dalla sua metà campo. C’è rammarico per questo risultato rispetto a quanto abbiamo dimostrato in campo.

Potevamo fare meglio sotto porta, abbiamo avuto 2-3 occasioni buone. Il Real Madrid resta una grandissima squadra, ma credo che noi oggi abbiamo giocato allo stesso livello”.