Politano a Dazn: "Cambio allenatore è fallimento di tutti! Fatto esame di coscienza, ora siamo responsabilizzati"

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il cambio allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti. Dobbiamo farci un esame di coscienza, perché se cambi allenatore vuol dire che abbiamo fallito tutti.

C’è stato l’errore di tutti, anche dei calciatori che magari non hanno dato sempre il 100% ed è per questo che siamo arrivati a queste condizioni. Ora siamo responsabilizzati, perché toccherà a noi scendere in campo ed ottenere i risultati dell’anno scorso”.