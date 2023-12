Pallone d'oro africano, il portiere vincente Bounou: "Autorizzato dal club, ma ho rifiutato: c'è gara importante"

Notizie Calcio Napoli - Polemiche oggi a Napoli per la presenza di Victor Osimhen in Marocco per il pallone d'oro africano alla vigilia di una gara cruciale della stagione come Napoli-Braga che deciderà il futuro partenopeo in Champions League. Il giocatore rientrerà in tempo per l’evento, ma la presenza - per quanto importante il riconoscimento - è stata ritenuta dalla tifoseria fuori luogo. Soprattutto alla luce della stagione amarissima che sta venendo fuori quest’anno.

Polemiche Osimhen pallone d'oro africano, Bounou fa l'opposto

Disappunto destinato ad aumentare vedendo la decisione di un altro protagonista africano, ovvero il portiere Yassine Bounou premiato come migliore di quest’anno per il ruolo. “L’Al Hilal mi ha anche autorizzato a presenziare alla cerimonia, ma ho rifiutato. Ho preferito restare per la gara importante che ci aspetta. Il club viene prima", ha dichiarato.