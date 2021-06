Platini: "Superlega richiesta legittima. Agnelli e la Juve continueranno ad esistere, Ceferin passerà"

Ultime notizie calcio - Michel Platini ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Giornale":

"Non vivo di risentimento e di vendette. Ho voluto questa formula quando ero presidente dell'Uefa, ho cercato di accontentare tutti i tifosi ma non sono stato invitato da nessuna Federazione, nemmeno una di quelle a cui ho riservato una sede".

La Superlega:

"Da 50 anni i club vogliono cambiare la formula della Champions. C'erano quasi riusciti ma i tifosi e i media hanno reagito e tutto è rientrato, per il momento. La gente e la stampa hanno fatto quello che la UEFA non è riuscita a fare: tenere uniti i club. I club, per me, hanno tutto il diritto di organizzare un loro torneo e di non partecipare agli eventi gestiti da UEFA e FIFA. Del resto l'idea della Coppa dei Campioni fu de L'Equipe, poi se n'è appropriata la UEFA. Le minacce ad Agnelli? Lui e la Juve continueranno ad esistere, Ceferin passerà".