Platini: "Bellissimo il 4-3 tra Juve e Napoli anche se in Italia si preferisce lo 0-0. Gli azzurri hanno giocato bene al calcio"

Presente alla 16esima Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro, Michel Platini ha parlato a TMW della nuova Juventus di Maurizio Sarri: "Ho visto la Juve contro il Napoli, quando sta bene fisicamente è fortissima. Essendo francese un 4-3 è bellissimo, anche se magari in Italia si preferisce uno 0-0... Per me una partita con 7 gol significa una bella serata. Magari le difese non hanno giocato bene, credo che il giornalismo italiano scriverà questo, ma il risultato è stato bello".

Che Champions League si aspetta? "Finché rimane una competizione di coppa è bella, dove possono vincere tutti. In coppa ci possono sempre essere sorprese. Favorita? Difficile da dire, la Juve per me doveva vincere lo scorso anno e alla fine abbiamo visto com'è andata. Indicare una favorita è difficile". Juve più completa dello scorso anno? "Non saprei, posso solo dire che ho visto una bella partita e un bello stadio. Colpito dal livello della sfida? Il Napoli ha giocato bene a calcio, la Juve finché è stata in forma ha fatto benissimo".