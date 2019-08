Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha parlato di Mauro Icardi e della possibilità di lasciare l'Inter sempre più concreta dopo l'arrivo di Lukaku:

"Tutti pensano di sapere cosa accade ad Icardi. Personalmente non so dove giocherà, bisognerebbe farselo dire dalla signora Wanda. Non credo che l'Inter lo abbia già venduto prima di acquistare Lukaku, ma sa di poterlo fare in futuro".