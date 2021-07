Plastino: "Rinnovo Insigne? Stremare non porta vantaggio! Sono contento che ne trae giovamento Lorenzo"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Michele Plastino, giornalista.

"Maradona a Napoli? Ricordo bene quel periodo. De Laurentiis fa tutto da solo? Credo che lui stia realizzando sé stesso. Ognuno di noi ha il proprio carattere. Di natura è un accentratore e narcisista: dividere glorie non gli piace. Però ora, assumendosi tutte le responsabilità, deve fare le cose al meglio, altrimenti la cosa gli si ritorce contro. Ora si sta esponendo ancora di più: prima delegava e poi interveniva lo stesso. Ora, prendendosi la responsabilità in ogni campo, non può sbagliare. La prima mossa è stata giusta: Spalletti è allenatore vero e non c'è dubbio, poi può andar bene o male. Questa scelta dà già il prmo tassello per le volontà future, tra campagna acquisti e conferma.

Rinnovo Insigne? Non sempre in una fase contrattuale stremare un po' sui tempi l'interlocutore porta vantaggio. Se fa sempre bene è inevitabile che un mese fa valesse meno. Questa tattica non sempre porta le cose a compimento. Per esempio la Lazio con Inzaghi. In questo caso ne trae giovamento Insigne e sono anche contento per lui.

Exor-Juve? Io distinguo la questione etica da quella giuridica. Preferisco in ogni caso però un contesto trasparente a quei maneggi strani tra i procuratori e i presidenti. Il Fair Play Finanziario è stata una boutade, molta demagogia.

Primo Scudetto Napoli? Sono realmente negato a Napoli da milioni di motivi, non solo calcistici. Uno di questi è essere riconoscente a un popolo che non ha dimenticato una cosa bella che non pensavo rimanesse nella storia. Non c'è cachet professionale che possa battere ua soddisfazione del genere".