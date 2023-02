Plastino: "Quello che ha detto De Laurentiis su Osimhen è una bella notizia, gli credo"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni.

«Quello che ha detto De Laurentiis su Osimhen è una bella notizia, gli credo. Ovviamente non vuol dire in assoluto che potrebbe, è il proprietario, ma sarebbe deleterio dopo una dichiarazione del genere.

Nei media nazionali non c’è rappresentanza di Napoli? Noi nel centro-sud culturalmente pensiamo di essere bistrattati, non è vero che Napoli non è rappresentata, ci sono colleghi e anche ex azzurri di tanto in tanto. Poi si tratta di motivi anche geografici: se, per esempio, Sky ha sede a Milano è chiaro che è più facile ospitare personaggi che risiedono lì vicino.

Gli scontri tra serbi e giallorossi e la storia dello striscione rubato? Anche con riferimento agli incidenti sull’autostrada non è detto che sia una questione di tifo. In tante situazioni ci sono anche questioni relative alla malavita e che hanno poco a che fare con il calcio, spesso sono lotte di malavita. Io spero solo che quello striscione rubato non compaia da nessuna parte ed anzi che in qualche modo venga restituito da chi lo ha preso».