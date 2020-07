Plastino: "Nel Napoli si era creato un tutti contro tutti, poi è arrivato il salvatore..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I problemi della gestione Ancelotti non erano solo del tecnico, si era creata una situazione di tutti contro tutti. La società che comunica ai giornalisti e non alla squadra il ritiro, la squadra contro la società, i tifosi contro la squadra… Poi è arrivato il salvatore, Gennaro Gattuso, che ha lavorato sull’anima di questa squadra. In ogni caso, la stagione del Napoli si chiude con una vittoria straordinaria in Coppa Italia contro la Juventus e poi c’è un’altra partita in Champions League contro il Barcellona e chissà cosa può accadere…”