Plastino: "Dopo averlo studiato, ritengo che questo allenatore sia il migliore anche se..."

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in diretta su Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

"Con la questione di Cicciobello-Osimhen mi fai tornare indietro nel tempo quando feci le primissime ricerche sui marchi, il logo, la difesa del marchio, dell'immagine. Tutte cose che hanno avuto un'evoluzione incredibile ma dove un grande maestro rimane De Laurentiis. Credo che la casa produttrice di questo pupazzo potrebbe avere qualche problema di tipo legale con il Napoli perché c'è un'identificazione molto precisa: il 9 sulla mascherina, il numero. Io non l'ho visto però anche se il volto del pupazzo fosse mulatto ci potrebbero essere dei problemi.

Bisognerebbe vedere quanti giocatori neri ci sono nel campionato italiano che giocano con il 9, con quella maglietta etc. se fosse riconosciuto Osimhen allora diventa un problema per Giochi Preziosi anche se mi meraviglio perché loro sono molto addentro a queste questioni perché hanno sempre fatto molto merchandising. Credo che gli attaccanti debbano essere sempre molto presenti perché devono cominciare a prevedere quello che farà l'avversario. Per me, quindi, gli attaccanti devono pensare ancora più degli altri.

Fiorentina-Napoli? Secondo me all'italiana non gioca né Garcia né Italiano. Forse, in certe circostanze, un po' più Garcia. Dopo averlo studiato, ritengo che Italiano, tra gli allenatori recenti, sia il migliore anche se ha dovuto modificare alcune cose soprattutto da quando gli hanno tolto Torreira che era il Lobotka della Fiorentina. Dal momento che Italiano ha uno spirito molto propositivo per me domenica sarà una bellissima partita, tatticamente parlando. Con un Napoli che ha trovato un po' di serenità interiore. Nonostante la salutare sconfitta col Real Madrid"