Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Può essere anche un'offesa paragonare qualcuno a Maradona. Cassano fa certi paragoni di proposito. Il Mondiale di Italia 90 non può che essere un grande rimpianto, ma in quel periodo per fortuna con le squadre di club ci siamo tolti tante soddisfazioni".