Pizzul: "Nazionale, la vittoria è un'imperativo. Spalletti un po' preoccupato, su Politano..."

Notizie Calcio Napoli – Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano:

“La vittoria è un imperativo categorico pe la nazionale, si scende in campo con le migliori intenzioni ma anche con la consapevolezza di non aver un compito particolarmente agevole, l’Ucraina è una squadra organizzata che si adatta bene agli avversari. Dopo la non brillante partita con la Macedonia si affronta la gara con un po‘ di preoccupazione che il mister ha cercato di stemperare, ma anche lui è un po’ preoccupato. La formazione di stasera è quasi obbligata, non è che ci fosse chissà quale scelta. Politano non è stato particolarmente brillante contro la Macedonia ma nell’economia del Napoli è stato fondamentale. Bisognerà stare attenti a questa Ucraina che sa compattarsi bene e cercherà di non dare opportunità alle ripartenze dell’Italia”.