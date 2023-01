Pizzul: "Kvaratskhelia? Forse è in calo perchè non ha gestito la pausa al meglio! Ha perso rapidità di gambe e di testa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Pizzul, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Juventus è riuscita a guadagnare solo tre punti al Napoli, senza San Siro le squadre negli ultimi dieci turni avrebbero fatto gli stessi punti. La Juve tante vittorie le ha ottenute senza convincere, così come con l’Udinese: la filosofia del corto muso, ok, ma c’è un tipo di gioco che vede la difesa ben protetta da tutta la squadra. Il Napoli sta dimostrando di sfruttare al massimo i suoi giocatori, anche alternandoli in mezzo al campo con la grande saggezza di Spalletti. Kvaratskhelia? Evidentemente il calo può esser legato alla gestione della pausa in maniera non ottimale, ha perso rapidità di gambe e di testa. La Juventus cercherà di arrivare alla fase finale del match senza correre troppi rischi, per poi portare il discorso del corto muso negli ultimi minuti”