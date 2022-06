Pizzul: "Koulibaly è stato chiaro: no alla Juve ma non ha smentito la cessione"

Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly non ha nessuna intenzione e idea di andare alla Juventus ma non ha escluso la possibilità di andare altrove. Mertens? E' sorprendente la situazione, in maniera opposto a Koulibaly. Ha dichiarato il profondo amore per il Napoli. Il più grande goleador di tutti i tempi. Il suo atteggiamento di chiusura nei confronti del Napoli, porta ad una situazione agli sgoccioli. Mi dispiacerebbe vederlo andare via ma qualcosa accadrà, purtroppo.

Napoli in Champions il prossimo anno? De Laurentiis, con i suoi collaboratori, allestirà una squadra competitiva ma il Napoli, al momento, sembrerebbe meno attento ai rinforzi rispetto allo scorso anno e rispetto alle altre".