Pizarro: "Il regista migliore in Italia? Per quello che ha fatto in Italia e lo scorso anno, dico Lobotka"

L'ex centrocampista di Roma e Inter David Pizarro era presente in Lega per la presentazione del nuovo album Panini. Queste le parole dell'ex regista ai microfoni di TMW:

Come vede Spalletti sulla panchina dell'Italia?

"Io sono felicissimo per quello che ha fatto lo scorso anno e per il fatto che è diventato ct. E' una cosa che lo rende felice, anche perché è vicino a casa. Vedremo se non si annoia, visto che a lui piace allenare ogni giorno".

Il regista migliore in Italia?

"Per quello che ha fatto in Italia e lo scorso anno, direi Lobotka. Calhanolu? Ha iniziato ora, vediamo, magari può fare le stesse cose di Brozovic. Ai miei tempi c'ero io, Pirlo, Xavi, Xabi Alonso... Altre epoche".