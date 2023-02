Pistocchi svela: "A Sarri hanno impedito gli allenamenti pomeridiani alla Juve"

Serie A - Retroscena di Sarri alla Juventus, arriva il racconto Maurizio Pistocchi intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal'. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"C'è chi pensa che gli allenatori non contano niente, invece contano tantissimo. Sono loro a creare gruppo e identità. Sarri non ha avuto la possibilità di allenare la Juventus di pomeriggio come lui preferiva, perché stava alzato la notte fino a tardi a studiare le partite. Alla Juve Ronaldo ecc volevano allenarsi di mattina per avere il pomeriggio libero, si è dovuto adattare. Non è facile oggi fare l'allenatore con questi giocatori che sono tutti milionari".