Pistocchi: "Scudetto? Il Napoli ha 13-14 calciatori di buon livello, non può bastare per vincerlo"

"Il Napoli ha 13-14 calciatori di buon livello. Si è visto contro la Roma quando si è fatto male Lobotka e chi è entrato non ha fatto bene. Non è solo un problema di personalità ma anche di qualità della rosa. Nel momento in cui Mourinho è passato ad un atteggiamento spregiudicato mettendo El Shaarawy a fare il quarto di sinistra in difesa. Juan Jesus ha fatto un errore grave sulla rete giallorossa uscendo in quel modo. Oltre ad aver recuperato calciatori spariti nelle precedenti gestioni tecniche, il miglioramento va ricercato nel migliorare la qualità della rosa. Questo non vuol dire spendere fior di milioni. La personalità non te la dà l'allenatore, quella o ce l'hai oppure no".