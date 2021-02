Pistocchi: "Sarri-Napoli, non credo sia fattibile un ritorno. Dette troppe parole... Gattuso in una situazione particolare"

Ultime notizie calcio Napoli – Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non credo sia fattibile un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli, né ora né a giugno. Sono state dette troppe parole dopo l’addio, non so quanto sia possibile immaginare un ritorno. Detto ciò, nel calcio tutto è possibile se si ammettono i propri errori. Non è bello che siano uscite queste voci sulla stampa, ma è rarissimo che queste verifiche diventino pubbliche. Gattuso si trova in una situazione particolare: potrebbe andare al terzo posto a sei punti dalla vetta vincendo con la Juventus ed è in semifinale, non è il momento per far uscire queste informazioni sulla stampa”.