Pistocchi: "Sarri alla Juventus è la vittoria del calcio, presa del palazzo senza spargimento di sangue"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Mediaset: "Non ho un debole nè per le persone nè per i colori ma per la proposta di un calcio propositivo. Buona parte della stampa parla solo dei risultati senza spiegare il come si arriva ai risultati. Sarri alla Juventus è la vittoria di un calcio che per vincere ha bisogno di convincere e se ne sono resi conto, finalmente. La presa del palazzo senza spargimento di sangue. Bisogna far tornare la gente allo stadio per appassionarsi e divertirsi. Se non si farà capire che il calcio è spettacolo, è gioia il nostro paese fallirà. Ieri sera, sono stato felice per Sarri e per il calcio italiano perchè c'è una via percorribile. Sarri ha messo la passione davanti a tutto soprattutto perchè Sarri arriva dal niente. Ha lasciato un lavoro sicuro in banca per un altro che era un rischio. Quando si mette la passione davanti agli interessi personali, le soddisfazioni arrivano. Sarri mi ricorda Sacchi perchè anche lui arrivava dal niente".