Pistocchi: "Osimhen può migliorare ancora tanto, il Napoli ha grande mentalità in ogni partita"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sta già sorprendendo tutti, nessuno si aspettava una stagione così dominante in Italia. C'è chi pensa che gli allenatori non contano niente, invece contano tantissimo. Sono loro a creare gruppo e identità. La mentalità è una cosa che o riesci a darla o no, in Champions, in campionato e in qualsiasi altra situazione. Il Napoli anche quando ha perso con l'Inter ha fatto una partita buona. Questa squadra c'è sempre, dalle più 'facili' che però non esistono, alle più complicate. Lavoro eccezionale della squadra, di Spalletti e della società. Difficile fare paragoni in giocatori che militano in campionati diversi, miglioramento straordinario di Osimhen che tanta fame ed è disponibile a migliorarsi. E' già migliorato molto, ma può farlo ancora di più. I campioni sono quelli che hanno voglia di migliorarsi quando già sono forti".