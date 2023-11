Pistocchi: "Non è solo colpa di Garcia se i giocatori sono apparsi svogliati e pigri! Ora Mazzarri..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, dice la sua in merito al futuro del Napoli di Mazzarri:

"Una casa si costruisce dalle fondamenta, una squadra dalla fase difensiva: era il punto di forza del Napoli di Spalletti-28 gol subiti in 38 partite, media 0.73/partita-è stato il primo problema del Napoli di Garcia-13 gol subiti in 12 partite, media 1.08 / partita. E non è solo colpa di Garcia se i giocatori sono apparsi svogliati e pigri: Mazzarri ricominci dalla testa dei giocatori. Il resto verrà da se".