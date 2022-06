Pistocchi: "Napoli, per crescere devi confermare questi 4 calciatori poi servirà essere più bravi degli altri"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli, per migliorare la situazione di questa stagione, deve confermare Ospina, Koulibaly, Lobotka e Osimhen. Solo intorno a loro può creare la squadra. Ospina e Koulibaly sono fondamentali per il gioco di Spalletti. Poi deve crescere sugli esterni e avere un'alternativa valida ad Osimhen. Sarà una stagione complicata, visto quanto si stanno rinforzando le altre avversarie. La corsa Champions diventerà ancora più difficile. Non è detto che per migliorarsi si deve spendere tanto, vedi Anguissa, ma si deve essere più bravi degli altri.

Portiere? Da ragazzo c'erano i portieri volanti e il calcio di oggi non può fare a meno di questa innovazione".