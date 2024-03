Pistocchi: "Miglior Juve della stagione, il Napoli ha cercato di più la vittoria. Manca l'esplusione a Cambiaso"

"La miglior #Juve del #2024 spreca tre occasioni-gol-2 #Vlahovic, 1#Locatelli-e il #Napoli non la perdona: segna il gol dell’1:0 con #Kvaratskhelia, destro leggermente deviato che regala al #Maradona l’esultanza più attesa. Il #Napoli fa la partita, #Mariani dopo 5’ si perde un evidente fallo da rigore di #Cambiaso su #Kvaratskhelia, e il var #Irrati non lo aiuta. La #Juve risponde con #Vlahovic che di testa non trova la porta, e di sinistro colpisce il palo, poi, da posizione favorevolissima, tira alle stelle, il #Napoli sul finire del 1^tempo va vicino al raddoppio ma #Anguissa conclude debolmente, nella ripresa ancora #Vlahovic ma conclude centralmente. La #Juve sembra faticare, #Cambiaso-già ammonito-trattiene per la maglia #Kvaratskhelia: sarebbe giallo, ed espulsione, ma #Mariani fa finta di niente e #Allegri lo sostituisce con #Weah. Il #Napoli cerca di gestire possesso e ritmi, ma #Chiesa trova il pari con un gran destro che passa tra le gambe di #Oliveira. Quando la gara sembra indirizzata sull’1:1 #Nonge in ritardo colpisce #Osimhen: questa volta il var interviene, e #Mariani concede l’evidente rigore: #Osimhen si fa parare il tiro da #Szczesny ma #Raspadori riprende la respinta e fa 2:1. La #Juve adesso è tutta avanti, in mischia #Rugani ha la palla del 2:2 ma tira altissimo. Vince il #Napoli, che ha cercato di più la vittoria, perde la #Juve nonostante abbia giocato la sua migliore partita dell’anno". Questo il tweet del noto opinionista, Maurizio Pistocchi, post Napoli-Juventus 2-1.