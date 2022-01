Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi piacerebbe moltissimo vedere Julian Alvarez al Napoli. Sarebbe perfetto in coppa con Victor Osimhen perché è molto bravo ad inventare ma anche in area di rigore sa come farsi rispettare".