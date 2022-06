Pistocchi: "Mi ha meravigliato la situazione Mertens, Simeone ha numeri migliori di Scamacca"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha bisogno di due sostituti per i centrali, Ostigard e Juan Jesus? Il primo mi piace molto, ha il profilo giusto ed è intelligente ed aggressivo. Il secondo quando ha giocato ha fatto discretamente bene ma è incappato anche in errori decisivi.

Mi ha meravigliato la situazione Mertens, va bene Deulofeu ma ce ne vuole un altro lì: ci sono molti profili nel Napoli ma di tutti i nomi la seconda punta per come la vedo io la può fare solo Mertens oppure Deulofeu.

Scamacca o Simeone? Il primo è di prospettiva, il secondo ha numeri migliori. Sono profili diversi, Scamacca ha sempre giocato non da prima punta prima di quest’anno: ha qualità fisiche notevoli, a Napoli non puoi arrivare col Nome e fare 2 gol in 10 partite.

Il portiere del Napoli? Se tutte le squadre del mondo impostano dal basso con motivi semplici per chi vuole capire, un motivo c’è: se ti pressano e superi il primo pressing, hai grande vantaggio. Lo fanno tutti, non c’è un campionato nazionale dove si butta via la palla”