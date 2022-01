Pistocchi: "Mentre la Lega chiede aiuto al Governo, la Juve spende 150 milioni per Vlahovic. Sistema calcio in crisi"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Agimeg:

"Il sistema del calcio è in crisi a causa della pandemia, ma poi leggiamo di operazioni come quelle che hanno portato Vlahovic alla Juventus, per un totale di 150 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e procuratori, che ci fanno domandare dove sia questa crisi. Il tutto mentre Luigi De Siervo, Amministratore delegato della Lega Serie A, chiede ristori al Governo per il settore. E' un sistema che non può reggere e che è destinato ad implodere. Il calcio italiano dovrebbe poter contare sulle sponsorizzazioni delle società del betting (vietate dal Decreto Dignità, ndr) così come accade nel resto d'Europa, altrimenti vi è una evidente perdita di competitività da parte delle nostre squadre".