Pistocchi: "Il Napoli ha smentito le griglie estive confermandosi l'anti-Juve. Tuttavià è peggiorato nei numeri e qualità di gioco"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi: “Il Napoli veniva messo al quinto posto nella griglia di partenza e invece anche quest’anno ha dimostrato di essere l’unica alternativa credibile alla Juventus. Non è migliorato però nei numeri e nella qualità del gioco il Napoli e questo deve essere l’obiettivo dell’anno prossimo e poi è mancata l’empatia con i tifosi soprattutto al San Paolo, tutti dettagli che vanno limati. La Juve l’estate scorsa ha rinforzato la squadra con 5 acquisti mentre le altre hanno fatto fatica e il Napoli ad esempio ha perso Jorginho per cui obiettivamente pur esprimendo un calcio inferiore ha vinto agevolmente il campionato. L’ha vinto a Natale, per l’organico nettamente superiore”.